Salario minimo a 20 dollari  

Nuova vittoria dei sindacati inCalifornia, il salario minimo dei dipendenti delle catene difast food salirà a 20 dollari all’ora.Si tratta di un incremento di quasi cinque dollari chescatterà dall’aprile del 2024 ed è frutto di una nuova leggefirmata dal governatore Gavin Newsom e chiamata “Fast Food Accountability and Standards Recovery Act”. Prevede, tra le altre cose, un pacchetto di misure che definiscono nuovi standard salariali, e non solo, per l’industria.