Salario accessorio in ritardo, proteste in Comune 

Anche quest’anno a Calasetta, i dipendenti del Comune vanno verso lo stato di agitazione. L’amministrazione comunale non ha ancora provveduto al pagamento del salario accessorio relativo al 2022.

Non sono bastate alcune lettere inviate dai rappresentanti sindacali per sollecitare l’adempimento previsto dalle norme contrattuali e le diffide degli anni precedenti a indurre la parte pubblica a far fronte al pagamento. Le lettere con richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali, ad oggi, non hanno ottenuto risposta. L’obiettivo dei rappresentanti dei lavoratori è quello di evitare un eventuale sciopero, ma l’attesa, porterà i lavoratori verso un’ assemblea generale. Le lettere delle organizzazioni sindacali hanno chiesto cosa impedisce il pagamento del salario accessorio (produttività) e l’attuazione di quanto previsto nel contratto decentrato, ovvero lo svolgimento delle progressioni per chi ne ha diritto ma da parte dell’amministrazione, tutto tace. Se l’atteggiamento di silenzio della parte pubblica dovesse persistere, si andrà verso il blocco del lavoro straordinario e nessun espletamento di pratiche o procedure che esulano dal semplice dovere di ogni lavoratore. (s. g.)

