Salari, precari e parcheggi: nuova protesta 

Parificazione salariale, scadenza dei contratti precari e carenza di parcheggi: sono queste le tre problematiche che ieri, davanti al Brotzu di Cagliari, hanno portato lavoratrici e lavoratori dipendenti dell’Arnas ad aderire al sit in organizzato dalla Uil Fpl.

La protesta si è concentrata innanzitutto sulla situazione salariale, con un focus sulla parificazione tra i dipendenti dell’Arnas Brotzu e quelli delle altre aziende sanitarie. Nonostante uno stanziamento di 25 milioni di euro, la questione resta però ancora irrisolta. «Solo adesso qualcosa si muove, ma temiamo che non vada a buon fine», ha dichiarato Fabio Sanna della Uil Fpl, ricordando che la perequazione dei salari è una battaglia storica che il sindacato porta avanti sin dal 2015.

Altro tema caldo è la scadenza, a dicembre, dei contratti precari di circa un centinaio di lavoratori, tra infermieri, oss, tecnici e amministrativi. E, per loro, il sindacato chiede la stabilizzazione. «Questi lavoratori sono già formati e indispensabili per la sicurezza dei pazienti. Se non vengono confermati, l’ospedale rischia di perdere personale decisivo», avverte ancora Sanna, sottolineando che in caso di mancato rinnovo dei contratti, l’ospedale sarà costretto a liquidare le ferie maturate da questi dipendenti.

Infine la situazione dei parcheggi, che si fa ogni giorno più grave. «Dopo le 8 del mattino, trovare un posto dove lasciare l’auto è praticamente impossibile, ci hanno garantito che Comune e azienda proveranno a trovare una soluzione», conclude il sindacalista.

