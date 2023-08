Salari, Italia maglia nera nell’Ue 

Il primato che nessuno avrebbe voluto se lo aggiudica senza discussione il nostro Paese. In Italia il tempo sembra infatti non passare, anzi, riesce a fare qualche passo indietro e non certo per la felicità dei lavoratori che negli ultimi trenta anni hanno visto i salari addirittura calare.

I numeri sono dell’Ocse, l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha monitorato i tre decenni tra il 1990 e il 2020 registrando l’anomalia italiana con salari in calo del 2,9%. Una situazione ulteriormente aggravata nel post pandemia con calo del potere d’acquisto degli stipendi del 7,5%.

Dramma

La fotografia scattata dall’Ocse è impietosa: l’Italia raggiunge l’inquietante quota del 25% di persone a rischio povertà, nonostante un lavoro e un relativo stipendio. Ciò significa che un quarto della popolazione, sebbene con un reddito, non riesce a tenere il passo del carovita.

Un numero a cui si aggiunge un altro dato da brividi, in costante e velocissima crescita: quello della povertà assoluta. Una situazione di estremo disagio ormai raggiunta nel 2022 da 5,6 milioni di italiani, contro i soli 2 milioni del 2005. Tradotto, in 17 anni il numero dei poveri è quasi triplicato.

Analisi

Ecco perché dalla stessa organizzazione pochi giorni fa è arrivato un dossier sulle politiche retributive del nostro Paese: «L'aggiustamento dei salari minimi per proteggere dal caro-prezzi ha contribuito a contenere l'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei lavoratori a bassa retribuzione», hanno spiegato due economisti dell'Ocse Sandrine Cazes e Andrea Garnero in uno studio pubblicato dal Centro per la ricerca sulla politica economica. «I salari minimi legali dovrebbero continuare ad adeguarsi regolarmente», suggeriscono quindi gli economisti. Un contributo importante, insomma, che in Italia arriva in un momento in cui è al centro del dibattito-scontro tra opposizioni e maggioranza.

E anche il Financial Times sostiene la misura. Secondo il quotidiano finanziario «la produttività può essere stata deludente dopo la crisi finanziaria, la crescita media delle retribuzioni può essere stata debole, ma il salario minimo è stato uno strumento politico che ha aiutato le fasce più deboli» a contrastare gli effetti dell'inflazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA