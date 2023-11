«Salari in base al costo della vita» 

Il costo della vita entri tra i parametri della contrattazione decentrata, quella di livello territoriale o aziendale: la proposta è della Lega, con un disegno di legge firmato dal capogruppo Massimiliano Romeo e dai i senatori leghisti. E se l’opposizione accusa i salviniani di voler «spaccare il Paese», la Cgil denuncia: «Siamo alle gabbie salariali».

I ticket

La contrattazione decentrata non può intaccare lo stipendio previsto dal contratto nazionale, ma può riguardare tutte le altre voci integrative, dai premi di produttività ai ticket. «Chiaramente il principio della parità retributiva non viene meno - sostiene Romeo - Parliamo di trattamenti economici accessori, che possono essere riconosciuti ai dipendenti valutando anche il diverso impatto che l’incremento dei costi dei beni essenziali ha sui cittadini, così come si evince dagli indici Istat. Si pensi alle grandi città, dove l’inflazione ha degli effetti differenti rispetto ad altre zone». Il ddl prevede anche «per i datori di lavoro privati un credito d’imposta per coprire le spese sostenute».

«Parte accessoria»

Al momento il ddl risulta depositato al Senato anche se non è disponibile ancora il testo, e quindi non è noto l'eventuale onere stimato per le finanze pubbliche. Netto il no del Pd. «Dopo l’autonomia differenziata - dice il responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino - ecco l’ennesimo atto per continuare a spaccare l’Italia e aumentarne i divari. Ovviamente tutto nel silenzio degli autoproclamati patrioti». Critiche che la Lega respinge, ribadendo come lo stipendio del contratto nazionale rimanga uguale per tutti, differenziandosi solo nella parte accessoria dell’eventuale contratto aziendale.

«Pensioni più basse»

La realtà, accusano i Dem Arturo Scotto e Ubaldo Pagano come la senatrice M5S Elisa Pirro, è che si reintroducono le vecchie gabbie salariali. E il senatore di Avs Tino Magni, ex sindacalista, aggiunge: «Se favoriamo eccessivamente la parte accessoria rispetto allo stipendio del contratto nazionale, questa non rientra nel montante contributivo, e i lavoratori avranno una pensione ancora più bassa. Una vera e propria porcheria contro i lavoratori e contro il mezzogiorno contro cui ci batteremo».

