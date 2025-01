«Salari bassi, priorità al lavoro» 

Inattività e ritardi preoccupano i sindacati confederali che chiedono alla politica di superare con uno scatto l’attuale fase di difficoltà. «Ci auguriamo che questa settimana sia decisiva per il lavoro del Consiglio regionale, che non può continuare a tergiversare su quali temi affrontare prima e quali dopo», spiega il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante, «l’Isola ha bisogno di stabilità e certezza negli assetti del governo della Regione, con un Consiglio capace di lavorare contemporaneamente su tutti i temi che interessano i cittadini». Quelli della sanità e quelli legati alla prossima legge di bilancio. Sul primo livello, la Cgil sottolinea che la drammatica condizione e il vero e proprio disastro della sanità sarda richiedono interventi immediati in grado di alleviare i disagi che quotidianamente i cittadini e gli operatori devono affrontare, in un contesto di crescente difficoltà tra rinuncia alle cure e negazione del diritto alla salute. Per quanto riguarda la Finanziaria, servono risposte soprattutto sul lavoro. Perché – sottolinea il numero uno di Cgil – «nell’Isola i salari sono più bassi che nel resto d’Italia, in media circa 300 euro in meno al mese. Il tasso di occupazione è di oltre cinque punti percentuali sotto il livello nazionale, in un contesto che vede ancora una forte presenza di precarietà: anche nel 2024 circa 9 rapporti di lavoro su 10 sono stati attivati attraverso contratti a tempo determinato, stagionali o intermittenti, in somministrazione attraverso agenzie per il lavoro interinale e altre forme di lavoro precario». Inoltre, «nell’Isola oltre il 20% dei pensionati percepisce un assegno inferiore a 500 euro mensili, il 33% non supera i 750 euro al mese. La situazione richiede una netta inversione di tendenza, puntando alla creazione di lavoro stabile e di qualità nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, con salari adeguati». E per raggiungere questi obiettivi – per cambiare passo sui fronti della sanità, dell’energia, delle crisi industriali e della continuità territoriale, del superamento dei divari infrastrutturali e nel sistema dei trasporti - «occorre mettere al centro dell’azione del governo regionale il dialogo tra la Regione e le forze sociali, che nella legislatura attuale stenta a decollare».

Cisl e Uil

«Dalla legge di bilancio ci aspettiamo tanto – ha dichiarato il segretario regionale della Cisl Pierluigi Ledda – in particolare sul tema delle politiche attive del lavoro e della sicurezza nel lavoro. In particolare il problema è il reddito delle persone, anche se l’occupazione è cresciuta. Perché il reddito cresca bisogna dare risposte alle imprese che assumono». Quanto alla sanità, «non credo sia corretto mandare avanti un’opzione alla volta. Il Consiglio deve poter affrontare anche più sfide. No al conflitto tra sanità e bilancio».

Per la segretaria di Uil Francesca Ticca sulla sanità «si vive un momento di grande incertezza, non vediamo il miglioramento promesso e serve una risposta rapida». Sul resto: «c’è bisogno di almeno un’idea di ripresa industriale». Quanto alla finanziaria, «bisogna procedere al più presto». Intanto, «speriamo di essere convocati e che sia avviata una riflessione con le forze sociali e intermedie». Poi, «ci aspettiamo risposte sul lavoro: la Sardegna non dà segnali di ripresa, e noi dobbiamo convincere i giovani che vale la pena vivere in questa Regione». Insomma, «è necessario un progetto con poche cose, quanto bastano per migliorare la vita delle persone».

