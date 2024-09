«Salari bassi, non si trovano più autisti» 

Massiccia adesione con picchi anche del 70 per cento in Sardegna allo sciopero nazionale delle aziende del trasporto pubblico locale. Ieri hanno protestato i dipendenti dei servizi di bus e metropolitana. «È la seconda volta in pochi mesi che ci fermiamo - ricorda il segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu - puntiamo al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023. Anche in Sardegna i lavoratori lamentano il peggioramento delle condizioni lavorative e retributive, fenomeni di tensione e aggressività crescente verso conducenti e controllori. I lavoratori chiedono, inoltre, maggiori risorse per il settore e una riforma completa che dia certezze operative nel medio periodo così da garantire - spiega Russu - un livello di servizio efficiente e adeguato». All’Arst l’astensione del personale ferroviario e metropolitane è cominciata alle 10.30 ed è terminata alle 12.30. Ripresa dalle 16, è durata fino a tarda sera. Alla protesta hanno aderito anche i dipendenti di Ctm (Cagliari), Atp di Sassari e Nuoro, e l’Aspo di Olbia.

«L’aver lasciato nel completo abbandono l’intero settore», dice il segretario della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, «ha comportato come conseguenza non solo un impoverimento dei salari e dei diritti ma, negli anni, ha reso poco appetibile questo settore a tal punto che aziende sia pubbliche sia private non trovano più autisti». È urgente «che il Governo finanzi adeguatamente il fondo nazionale dei trasporti, così come l’attuale Giunta della Sardegna si doti di un piano regionale».

