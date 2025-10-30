«Salari bassi? Giusto il no dei giovani» 

«I passi in avanti si fanno quando i giovani dicono no a proposte indecenti. I ragazzi oggi hanno la schiena dritta, se gli vengono offerti salari da fame e condizioni di vita indecenti si rifiutano. Continuate su questa strada e non cambiatela, perché ci permette di dire che bisogna migliorare le condizioni di lavoro». Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, che ieri pomeriggio al Lazzaretto di Cagliari ha incontrato una cinquantina di giovani in un evento intitolato proprio “La parola ai giovani”.

Domande e risposte

Accolto in sala con un applauso, Bombardieri ha risposto alle domande su diversi temi, dal lavoro femminile a quello precario, i rapporti all’interno delle aziende, la denatalità, i contratti a termine e i salari che diminuiscono. Istanze arrivate da lavoratori appartenenti ai settori più disparati, dai call center all’industria. In tema di transizione energetica, il segretario generale ha ricordato che «da tempo sosteniamo che la transizione energetica si debba affrontare con una transizione sociale. Non facciamo una vera transizione se chiudiamo le fabbriche e licenziamo le persone. Siamo per la decarbonizzazione e per salvare il pianeta, ma soffriamo per alcune scelte dogmatiche che non hanno un fondamento scientifico».

Utile da redistribuire

Focus anche sull’intelligenza artificiale: «Da un lato c’è preoccupazione per come verrà usata, molte aziende potrebbero pensare di fare analisi sulla base delle proprie preferenze religiose, culturali o politiche e questo è un elemento su cui dobbiamo essere pronti per tutelare i lavoratori», ha detto Bombardieri. «Un altro elemento è che le grandi rivoluzioni hanno sempre portato a un aumento della produttività e della competitività, e quindi degli utili delle aziende. Quell’utile va redistribuito ai lavoratori con una riduzione oraria a parità di trattamento economico, perché dobbiamo rivendicare condizioni di vita compatibili con le scelte delle persone». A margine dell’incontro, il leader della Uil è anche tornato sulla manovra del Governo Meloni.

Il punto di partenza

«Negli anni passati abbiamo organizzato due scioperi generali, perché spesso la manovra ci veniva presentata come un pacchetto chiuso. Questa volta c’è stato un dialogo. Abbiamo avanzato la proposta di detassare gli aumenti contrattuali e il Governo ha accolto questa idea, stanziando 2 miliardi: 1,6 miliardi per la detassazione e 600 milioni per incrementare i fondi destinati ai contratti del pubblico impiego. Questo è un punto di partenza per aprire una discussione sui cosiddetti contratti pirata e in dumping, che costringono molti giovani a lavorare in condizioni inaccettabili». Con lui sul palco Elena Carta, della segreteria generale Uil Sardegna e la segretaria generale regionale Fulvia Murru. «I giovani sono la parte più viva del nostro Paese, quelli che non hanno paura di fare domande e non accettano le ingiustizie», ha detto Murru. «Per questo abbiamo scelto di ascoltarli: non sono il futuro, ma il presente».

