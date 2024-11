Salah salva il Liverpool, City sempre più lontano 

Southampton. Mohamed Salah porta a otto punti il vantaggio del Liverpool capolista di Premier sulla più diretta inseguitrice. Infatti, i Reds hanno superato lo “spavento” preso al St. Mary, campo del Southampton fanalino di coda, grazie a una doppietta dell’egiziano ex Roma. La squadra di Arne Slot è andata in vantaggio con il secondo gol stagionale di Dominik Szoboszlai, ma Adam Armstrong ha pareggiato prima dell’intervallo, mentre al rientro in campo Mateus Fernandes ha portato in vantaggio il Southampton. Ma poi ha pensato Salah a ribaltare la situazione, segnando con freddezza la rete del pareggio e poi trasformando il rigore che gli ha permesso di andare a quota 12 gol in tutte le competizioni e 6 nelle ultime cinque presenze in campionato.

Così ora il Liverpool si è lasciato alle spalle il Manchester City, secondo in classifica a -8 (23 punti contro i 31 di Salah e soci) e messo ko (quinta sconfitta di seguito per Guardiola) sabato in casa (0-4) dal Tottenham prossimo rivale della Roma in Europa League. A Liverpool, Slot ha avuto un inizio straordinario alla guida dei Reds, vincendo 16 delle sue prime 18 partite in tutte le competizioni.

