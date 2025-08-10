Salah: «Come è morto il Pelè palestinese?» 

Londra. Nel giorno in cui si gioca la prima partita ufficiale in Inghilterra, sale sugli scudi l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah. Il campione egiziano è intervenuto sui social per criticare l’Uefa per l’omaggio dedicato on line al “Pelè palestinese”, Suleiman al-Obeid, la cui morte è stata annunciata mercoledì scorso dalla federcalcio palestinese e causata secondo la stessa Pfa da colpi d’arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. «Addio a Suleiman al-Obeid, il Pelé palestinese. Un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui», ha scritto l’Uefa su X ma per l’attaccante del Liverpool tutto questo non basta, e sullo stessa piattaforma ha postato: «Si può dire come è morto, dove e perché?». La presa di posizione di Salah è coerente con la solidarietà espressa da lui per la popolazione di Gaza dopo l’inizio del conflitto con Israele. Suleiman al-Obeid giocò 24 partite con la nazionale palestinese, segnando più di 100 gol in carriera: aveva 41 anni ed era padre di cinque figli.

Intanto ieri, il “Charity Shield”, primo trofeo della stagione inglese, per il quale si sfidano a Wembley la squadra vincitrice del campionato e della FA Cup, è andato al Cristal Palace sul Liverpool per 5-4 dopo i rigori. Il Crystal Palace ha vinto in pochi mesi i primi titoli in 120 anni di storia. Sul campo era finita 2-2.

