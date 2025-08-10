VaiOnline
Inghilterra.
11 agosto 2025 alle 00:23

Salah: «Come è morto il Pelè palestinese?» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Londra. Nel giorno in cui si gioca la prima partita ufficiale in Inghilterra, sale sugli scudi l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah. Il campione egiziano è intervenuto sui social per criticare l’Uefa per l’omaggio dedicato on line al “Pelè palestinese”, Suleiman al-Obeid, la cui morte è stata annunciata mercoledì scorso dalla federcalcio palestinese e causata secondo la stessa Pfa da colpi d’arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. «Addio a Suleiman al-Obeid, il Pelé palestinese. Un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui», ha scritto l’Uefa su X ma per l’attaccante del Liverpool tutto questo non basta, e sullo stessa piattaforma ha postato: «Si può dire come è morto, dove e perché?». La presa di posizione di Salah è coerente con la solidarietà espressa da lui per la popolazione di Gaza dopo l’inizio del conflitto con Israele. Suleiman al-Obeid giocò 24 partite con la nazionale palestinese, segnando più di 100 gol in carriera: aveva 41 anni ed era padre di cinque figli.

Intanto ieri, il “Charity Shield”, primo trofeo della stagione inglese, per il quale si sfidano a Wembley la squadra vincitrice del campionato e della FA Cup, è andato al Cristal Palace sul Liverpool per 5-4 dopo i rigori. Il Crystal Palace ha vinto in pochi mesi i primi titoli in 120 anni di storia. Sul campo era finita 2-2.

