Sala: «Urbanistica, ci sono mele marce» Il “Salva Milano” verso la decadenza 

Il disegno di legge Salva Milano «muore in Senato». Lo dice con chiarezza la segretaria del Pd Elly Schlein mettendo di fatto una pietra tombale sulla norma che ha spaccato la politica, soprattutto a sinistra, e che avrebbe dovuto aiutare Milano a uscire dal blocco dei cantieri dopo le inchieste su presunti abusi edilizi. E che ora crea qualche problema interno alla giunta Sala: il sindaco esclude di voler fare un rimpasto, ma oggi vedrà Bardelli, l'assessore alla Casa finito nelle intercettazioni della Procura delle indagini sull'urbanistica con frasi contro la giunta. «Prenderemo una decisione, anche lui è consapevole che la situazione non è semplice», dice il primo cittadino, secondo cui le indagini «fanno pensare che delle mele marce ci siano». Quanto sta emergendo da mercoledì, con l’arresto dell'ex dirigente del Comune Giovanni Oggioni, è «troppo grave» per la segretaria del Pd, «è emerso che qualcuno di questi indagati lavorasse per far saltare Sala. È evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti».

