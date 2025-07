Sala: resto in sella ma voglio garanzie E il Pd lo appoggia 

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala decide sul suo futuro dopo l’indagine a suo carico nelle inchieste sull’urbanistica. Dopo la giornata di riflessione di sabato tra le mura di casa, ieri pomeriggio il primo cittadino è tornato a incontrare il Pd a Palazzo Marino, sede del Comune. Oggi sarà per lui e per Milano il momento della verità, quando dirà in Consiglio comunale se e come intende proseguire.

«Occasione per ripartire»

E ieri sera è arrivato il via libera dei dem al proseguimento della sua esperienza amministrativa. Una nota diffusa dal segretario cittadino Alessandro Capelli dopo il lungo confronto con Sala dice: «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd. Abbiamo espresso le nostre priorità, confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. Può essere un’occasione per ripartire, investendo sul confronto serrato con la città da parte di tutto il centrosinistra, dando priorità alle sfide più pressanti che hanno investito Milano: diritto all’abitare, direzione dello sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica».

Assessore in uscita

È ormai tracciata invece la strada per l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, la cui lettera di dimissioni è già pronta. Per lui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, mercoledì è in programma l’interrogatorio di garanzia in cui intende chiarire la sua posizione. Oggi anche lui sarà in aula, ma non è chiaro se prenderà la parola. Ad aprire la seduta del Consiglio, che si annuncia tesa, saranno le comunicazioni di Sala, che chiederà al partito di maggioranza relativa garanzie per proseguire il mandato fino a naturale scadenza nel 2027. Quello che è certo è che per i dem la svolta deve iniziare dal passo indietro di Tancredi, che ha gestito tutte le partite più importanti dell’urbanistica degli ultimi anni, e dopo le accuse che gli vengono rivolte non può continuare ad occupare quella poltrona. Poi si capirà se al suo posto arriverà una figura terza, non politica ma di garanzia, per traghettare il Comune verso un nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio, e concretizzare il Piano straordinario per la casa che prevede su terreni del Comune 10mila appartamenti per la classe media.

La vendita dello stadio

Poi c’è l’operazione San Siro che ormai è a un passo dal concludersi, con il Comune che sta per vendere stadio e aree a Inter e Milan. Una trattativa estenuante che va avanti dal 2019 e rischia di saltare per le inchieste. Secondo la road map che lo stesso Sala aveva fissato prima del terremoto giudiziario, la delibera sulla vendita sarebbe dovuta arrivare in giunta la prossima settimana per poi convocare subito le commissioni e poi approdare in aula. L’obiettivo è quello di concludere l’operazione entro il 31 luglio, ma il Pd vorrebbe prendere tempo anche perché su San Siro è puntato il faro della Procura. Ma quella per la vendita del Meazza è una corsa contro il tempo: il 10 novembre scatterà il vincolo di tutela per i 70 anni del secondo anello e da quel momento lo stadio non si potrà abbattere, cosa che vorrebbero fare Inter e Milano nel loro progetto per realizzare un nuovo impianto.

