Sala prove distrutta dal fuoco innescato da un cortocircuito 

Una sala prove per musicisti è andata a fuoco ieri sera in un edificio sul litorale di Flumini. Ingenti i danni: le fiamme hanno divorato la struttura, le casse acustiche e gli strumenti musicali all’interno con danni valutati attorno ai 30mila euro.

Nessuno è rimasto intossicato: quando sono arrivati i vigili, le persone che stavano utilizzando la sala insonorizzata erano già in strada. Sul posto anche una ambulanza che è rientrata subito in sede. Spegnere il rogo non è stato facile con i vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi due ore prima di avere ragione delle fiamme. All’origine dell’incendio ci sarebbe un cortocircuito con il fuoco che si è sviluppato rapidamente favorito dal materiale di rivestimento della sala.

L'allarme è scattato dopo le 19: nel locale utilizzato dai musicisti erano presenti alcune persone. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito a una presa elettrica, con il fuoco che ha trovato facile esca nel locale avvolgendolo in pochissimo tempo. I presenti si sono riversati subito in strada per evitare intossicazioni. Con i vigili del fuoco è stato mobilitato anche il 118 con l’invio di una ambulanza. I pompieri hanno operato a lungo evitando che le fiamme si propagassero all’intera abitazione: della sala insonorizzata non è rimasto praticamente nulla. E mettere in sicurezza il sito sono stati gli stessi vigili del fuoco che poi hanno effettuato il sopralluogo che avrebbe consentito di risalire alla causa dell’incendio: un cortocircuito.

