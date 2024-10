Sala prove di nuovo a villa Su Marchesu 

Villa Su Marchesu, a Portoscuso, ospiterà anche quest’anno la sala prove musicale della Consulta giovanile, aperta a tutti coloro che vorranno avvicinarsi alle note tra batteria, chitarra, pianoforte e tanti altri strumenti.

«Siamo felici che la nuova stagione 2024 sia una continuazione del buon lavoro svolto lo scorso anno insieme alla cooperativa Portoscuso Serena e all’amministrazione comunale- dice Federico Cau, presidente della Consulta - riguardo la sala prove un plauso speciale va a Renato Casolla che, grazie alla sua passione per la musica e all’intraprendenza, ha riunito tanti ragazzi del paese accomunati dall’amore per la musica. Sempre a Su Marchesu, inoltre, daremo seguito al torneo di biliardino che l’anno scorso ha riscosso tanto successo». Villa Su Marchesu, grazie alla sinergia tra Portoscuso Serena Consulta giovanile e Comune, sarà ancora di più al centro delle attività giovani. La sala prove sarà aperta tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 19.20, a partire dal 24 ottobre mentre lo spazio biliardini sarà a disposizione di tutti dal martedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30 e il lunedì dalle 18 alle 19.20.

Un esperimento ben riuscito lo scorso anno, che ha riunito nel nome della musica tanti giovani che si sono messi in gioco per suonare uno strumento, uniti dalla passione per la musica e dal piacere di stare insieme. (a. pa.)

