“Sala Prove” con Ruido L’ospite è Davide Martiello  

Domani alle 22 su Videolina va in onda “Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido, in onda ogni domenica su Radiolina alle ore 20. Il protagonista di oggi è Davide Martiello. Dopo aver vissuto a L'Aquila per 4 anni, la famiglia di Davide si è trasferita a Quartu dove ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. Anche se molto giovane, Davide ha dimostrato una straordinaria abilità nel suonare il pianoforte, tanto da superare le selezioni e frequentare per il Conservatorio di Musica di Cagliari.