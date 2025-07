“Sala Prove” con Ruido 

Noeemi e Lis sono le protagoniste di “Sala Prove”, il programma di Radiolina oggi alle 22 su Videolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido, al secolo Fabio Leoni, nella foto con le sue ospiti.

Noeemi è una giovane artista originaria di Gonnesa, a settembre compirà 16 anni, ma coltiva la passione per il canto sin da bambina. È in arrivo il suo primo singolo su Spotify intitolato “Domani c’è...” prodotto da Zerocloni Records e N2Lab. Lis è il nome d’arte di Elisa, giovane cantautrice di 18 anni che sta per concludere il suo percorso al liceo classico. Ambiziosa e determinata, Lis mette sempre se stessa in tutto ciò che fa. Ama studiare, ma la sua più grande passione è da sempre la musica.