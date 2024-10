Sala prelievi, miraggio privacy a Oristano 

Tutti sanno tutto. E cioè numero di telefono, età, altezza e in alcuni casi anche la patologia. La privacy? Non esiste. Almeno nella piccola stanzetta che ogni mattina ospita i cittadini che si recano all’ospedale San Martino di Oristano per effettuare il prelievo di sangue. Tra lo stupore dei presenti e con anche qualche lamentela. La scrivania occupata dall’infermiera che si occupa di ricevere le persone si trova a due metri di distanza da chi è seduto ad aspettare il proprio turno. E spesso c'è anche la guardia giurata. Ecco perché quando l'infermiera chiama i pazienti e fa le domande tutti sentono i dati personali. C’è chi timidamente abbassa la voce, c’è chi invece si accorge solo dopo di aver svelato parte della propria vita. Ma non finisce qui. Il problema si accentua quando piove, come due giorni fa: fuori dall’edificio non esiste una pensilina e quindi tutti i pazienti sono costretti a entrare dentro. La Asl di Oristano, informata sui fatti, sta facendo le proprie verifiche. Ma non è tutto. Da giorni chi prova a prenotare il prelievo on line non riceve nessuna risposta. Ossia sapere quando e a che ora si deve recare all’ospedale, per evitare le file. Molti quindi si recano all'ambulatorio senza prenotazione. Alla signora che pochi giorni fa ha chiesto all'infermiera come mai nessuno risponde alle mail la stessa ha riferito in primis davanti a tutti, che «le richieste da espletare sono più di 200», e quindi di lamentarsi con la direzione. Anche su questo aspetto, e ciò sulle richieste di prenotazioni non andate a buon fine, la Asl sta eseguendo dei controlli.

RIPRODUZIONE RISERVATA