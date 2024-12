Sala prelievi chiusa per le feste 

Il Natale non porta buone notizie per il presidio ospedaliero. La sala prelievi del Nostra Signora della Mercede chiude sotto le feste. Le giornate nere sono quelle del 21, 24, 27, 28 e 31 dicembre, e il sabato 4 gennaio. Il personale in laboratorio scarseggia e sotto Natale, per consentire il recupero psicofisico dei pochi professionisti presenti, la sala prelievi rimarrà chiusa.

L’emergenza

La Asl, attraverso una comunicazione firmata dal direttore sanitario del presidio, specifica che le prestazioni in emergenza-urgenza saranno comunque garantite. In laboratorio analisi, una malattia improvvisa di un dirigente ha lasciato due biologi e due medici a gestire tutto il carico di lavoro. Da tempo il personale in organico è riuscito a garantire il servizio attraverso le solite prestazioni aggiuntive, ma quattro professionisti sono troppo pochi per coprire tutti i turni, per cui si è reso necessario ridurre il carico di lavoro e tenere aperto a giorni alterni, pur garantendo le emergenze. Aurelia Orecchioni, della Uil Fpl, ha commentato: «Massima attenzione e monitoraggio per la situazione del laboratorio analisi in grave sofferenza per la mancanza di dirigenti medici. La sofferenza dura da mesi, sappiamo che in Ares esiste una graduatoria concorsuale, e il 21 dicembre scadono i termini di un bando per biologi indetto dalla nostra Asl. Non crediamo che sia sufficiente, per il riposo psicofisico del personale, chiudere la sala prelievi, sollecitiamo una immediata soluzione anche chiedendo se necessario la collaborazione di altre Asl». Intanto, la notizia è arrivata a Cagliari che, informata del problema, si sta muovendo per provare a trovare una soluzione.

Il ricordo

In questi giorni ricorre l’anniversario della scomparsa di Maurizio Ennas, ortopedico cagliaritano che ha avuto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del reparto di Lanusei, dal 2021 in avanti. «Maurizio era una colonna portante della nostra struttura - racconta Luigi Soddu, direttore dell’Ortopedia del Nostra Signora della Mercede - era meticoloso e preciso, ed era una supporto importantissimo durante gli interventi». Grazie al suo apporto, alcuni professionisti hanno deciso di rimanere in Ogliastra a lavorare. «L’ospedale e l’Ogliastra gli devono tanto», conclude Soddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA