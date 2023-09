Sala Pira, si cerca un partner per la progettazione 

La sala Pira rinascerà come centro di aggregazione e di incontro fra generazioni. Dopo il sì alle risorse dedicate in bilancio per ristrutturare l’immobile di via Brigata Sassari a due passi dall’ex Convento dei Cappuccini, 300mila euro, ora il Comune dà il via alla manifestazione d'interesse per individuare un partner con il quale co-progettare e realizzare uno spazio aggregativo di prossimità nella struttura , compresi gli spazi verdi intorno.

«La procedura mira a selezionare un partner del Terzo settore, che si può presentare in forma singola o associata, per la co-progettazione di una pluralità di iniziative per la durata di tre anni», si legge nell’avviso. Il futuro della sala era stata annunciata pochi mesi fa dall’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni: «Sarà il terzo polo di aggregazione che riusciremo ad aprire in città nell’arco di un anno», aveva detto riferendosi alle altre due sedi inaugurate nei mesi scorsi: una in centro fra via Zara e via Diaz, con spazi per i giovani e gli anziani, e quello aperto in via Mar Ligure, dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che vivono nel litorale. I lavori di restyling nella sala Pira dovrebbero partire entro la fine dell’anno, riqualificazione che si allargherà anche nel parco Matteotti.

