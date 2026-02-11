Sala Pira, nasce un mini museo militare 

Un piccolo museo militare è stato allestito dall’associazione Amici dei fortini nello Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari. Si tratta di un angolo espositivo dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico.

L’intenzione adesso è di ampliare la collezione attraverso oggetti autentici e significativi. Per questo l’associazione ha lanciato un appello ai cittadini. «Chiunque abbia cimeli bellici risalenti alla prima e seconda guerra mondiale o periodi successivi» ha detto il presidente Emanuele Contu, «come uniformi, medaglie, documenti o altri reperti che giacciono dimenticati in un cassetto, in soffitta o in un magazzino, lo invitiamo a considerare l'opportunità di condividerli con noi. Si possono donare al museo o prestare permettendo al pubblico di apprezzarli. Avranno esposizioni curate, con adeguata contestualizzazione storica e misure di conservazione professionale, per preservarne il valore e la memoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA