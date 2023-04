Sala Pira, lite sul progetto di rilancio 

Dopo gli ultimi episodi di vandalismo - con tanto di roghi in pieno centro - il futuro della sala Michelangelo Pira e del parco Matteotti torna al centro del dibattito politico cittadino. «Da anni regna un degrado senza fine», denuncia il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Michele Pisano, «parliamo di spazi abbandonati e al buio», dice. «L’attenzione dell’amministrazione comunale è massima sia sulla sala Pira che sul parco», assicura l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni, «lo dimostrano le tante iniziative organizzate per favorire la socialità all’interno dell’area verde più centrale della città, le risorse investite e quelle che si stanno stanziando».

La richiesta

FdI va in pressing. «Più volte abbiamo cercato di accendere i riflettori su uno spazio che le famiglie hanno sempre meno piacere di frequentare e soprattutto di portarci i figli», dice Pisano. «I vandali agiscono costantemente e alcuni gruppetti apparentemente poco raccomandabili occupano il parco durante la giornata, fattori che disincentivano la fruizione piena dell'area», prosegue l’esponente cittadino di FdI. «Anche in sede di avanzo dell'anno scorso abbiamo presentato un emendamento che prevedeva la riqualificazione dell'area e in particolare dell'arena per gli spettacoli. Detto questo», aggiunge il consigliere comunale di minoranza, «non condividiamo il piano dell'amministrazione Milia che vuole cedere con un comodato d'uso gratuito decennale la sala Michelangelo Pira, andando fra l'altro contro il regolamento comunale. Quella sala deve rimanere a disposizione di tutte le associazioni e dei cittadini, una volta riqualificata e regolamentato l'uso. Nel mentre che si attendono i grandi progetti, quello spazio è in piena decadenza, nonostante le promesse di rinascita propagandate quotidianamente».

L’assessore

Un problema che - assicurano dal Comune - si sta affrontando da inizio mandato. «Il parco, già teatro di diverse manifestazioni estive all’aperto, anche grazie alla rassegna promossa e finanziata dal Comune con il contributo delle associazioni, è stato progressivamente migliorato con nuovi servizi», sottolinea l’assessore Camboni riferendosi «alla nuova area cani, così come sono stati inaugurati i nuovi giochi per i bambini, tra i quali la giostra inclusiva per consentire anche ai bimbi diversamente abili la condivisione dell’esperienza. E di recente è stato avviato il servizio Wi fi Italia, per consentire ai cittadini di connettersi gratuitamente». Stesso impegno - ribadiscono dal Comune - per la sala Pira: «L’obiettivo è trasformarla in un centro strategico per i Servizi sociali», ricorda l’assessore, «l’amministrazione ha aderito al bando “Spazi aggregativi di prossimità”, con capofila ExMè, con l’obiettivo di creare un ulteriore punto di aggregazione sociale per i giovani. Il progetto è ora nella fase di valutazione, ma la Giunta ha già da tempo deciso di investire 300mila euro dell’avanzo di amministrazione per un rapido intervento che possa rimetterla nella disponibilità della cittadinanza».