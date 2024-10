Sala piccola, niente mensa 

Caos sulla “settimana corta” nelle scuole primarie di Arbus, il contendere è legato alla mensa che quest’anno non ci sarà: gli alunni dovranno pranzare a casa. Un risultato inaspettato considerato che l’iniziativa era partita col 78,25 per cento dei genitori che avevano detto sì al sabato libero. Due anni dopo la scuola si accorge che non ha più i locali a norma per erogare il servizio e non può obbligare gli insegnanti alla vigilanza durante i pasti. L’amministrazione comunale è pronta a rispettare gli accordi del passato per il trasferimento degli alunni nel caseggiato della materna. I genitori non sono d’accordo al rientro a casa per pranzare e tornare in classe per le attività pomeridiane. «Garantisco la mensa per situazioni particolari, un esempio potrebbe essere quello delle famiglie che risiedono sulla Costa Verde, oltre 40 chilometri di distanza», dice il sindaco, Paolo Salis.

Che fare?

Una questione spinosa che si trascina dall’inizio dell’anno scolastico e che anima la cittadina del Linas alla ricerca di una soluzione che metta d’accordo tutti quanti. Ci prova il Comune che ha programmato un incontro con le famiglie, domani, alle 19, nell’Aula consiliare di via Pietro Leo. «Quando la scuola – ricorda Salis – mi ha comunicato la difficoltà ad attivare la mensa, in parte per i locali non idonei, in parte per la carenza di personale, ho chiesto ed ottenuto dal gestore della mensa la disponibilità di assistenti competenti durante il pasto». Problema risolto a metà. «Il servizio – prosegue il primo cittadino – non può essere per tutti, a causa di un’aula mensa troppo piccola per un centinaio di ragazzi, non rispetta le dimensioni previste dalla norma. Potrebbe essere aperta per i bimbi che hanno entrambi i genitori al lavoro o anche per chi abita a distanza dal paese e non può rientrare a casa e tornare a scuola in poco più di un’ora. Decideremo insieme. Non spetta a me l’organizzazione delle attività e neppure l’assetto orario».

Le polemiche

Al momento l’unica ufficialità è l’adeguamento orario dello scuolabus, nei giorni interessati al rientro, martedì e giovedì, il pulmino accompagna a casa i ragazzi alle 13.30, li riporta a scuola alle 15. Al termine delle lezioni, alle 17, dovranno pensarci le famiglie. Le mamme sono dispiaciute. Valentina Demontis taglia corto: «A questo punto torniamo al passato, niente settimana corta. L’ho detto negli incontri a scuola. Chi ha più figli e anche problemi di salute non può rincorrere tutto il giorno le uscite da scuola». La consigliera di minoranza e mamma di un bambino, Anita Tatti, osserva: «Come genitore ringrazio il sindaco che si è attivato alla ricerca di una soluzione, non posso fare altrettanto come rappresentante dell’opposizione. Il Comune era a conoscenza del fatto da giugno, lo era anche la scuola. Non hanno provveduto. Auspico una maggiore collaborazione fra le istituzioni. Non si può scaricare tutto sulle famiglie».

