Sala operatoria chiusa per ferie 

Agende piene fino a novembre per l’attività di chirurgia plastica presso l’ospedale san Giuseppe di Calasanzio di Isili ma per il mese di agosto il servizio subisce una variazione. Stop agli interventi e alle prime visite per tre settimane per poi riprendere a fine mese. Il motivo? Consentire a medici e infermieri di andare in ferie. E le carenze di personale dell’Asl 8 di Cagliari fanno il resto. In questo periodo verrà però garantito l’ambulatorio per l’assistenza e le medicazioni dei pazienti che si sottoporranno agli interventi di chirurgia programmata fino al 31 luglio.

I numeri

Nonostante la pausa estiva, dopo neppure un anno di attività il servizio registra numeri di tutto rispetto. Sono circa 18 le prime visite che vengono espletate ogni settimana, in tutto 450. Le operazioni vengono eseguite esclusivamente ad Isili in due sedute operatorie settimanali quella del lunedì e quella del mercoledì. Al san Giuseppe sono stati eseguiti finora 340 interventi in regime di Day Hospital (ospedale diurno) o ambulatoriale. La chirurgia plastica è partita nel settembre scorso e rientra in un progetto che prevede due ambulatori Cup (centro unico di prenotazione) a Cagliari nell’ospedale Marino il martedì e il giovedì e ad Isili il lunedì. In particolare si interviene per l’asportazione di voluminose formazioni cutanee e sottocutanee, malformazioni congenite o acquisite, ulcere e lesioni che richiedano ricostruzioni tissutali con lembi cutanei, innesti di cute e matrici dermiche.

Il chirurgo

Un successo inaspettato come ha confermato lo stesso Salvatore Burrai il chirurgo plastico che gestisce il servizio, nonostante il suo lavoro si svolga nelle sale operatorie di un ospedale di periferia. «Mai nessun paziente», ha detto lo specialista, «si è lamentato di venire ad Isili per le operazioni, anzi la maggior parte ringrazia per il trattamento e l’assistenza ricevuta».

Un’eccellenza dunque che opera in un territorio in difficoltà ma in linea con il progetto che l’azienda sanitaria di Cagliari che mettendo in campo per il rilancio del piccolo presidio ospedaliero attraverso l’attivazione di servizi mirati e di eccellenza. «Quanto facciamo ad Isili», ha aggiunto Burrai, «è totalmente specifico e settoriale, inoltre nel servizio pubblico era totalmente assente».

E proprio la specificità è il motivo di una risposta così positiva da parte dell’utenza che arriva nel piccolo ospedale san Giuseppe da tutte la parti della Sardegna indifferentemente, da Cagliari come da Sassari, Siniscola, Nuoro. Attualmente sono 130 i pazienti in lista d’attesa che dopo la pausa estiva potranno entrare in sala operatoria.

