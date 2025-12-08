Sala-museo dedicata a Cenza Thermes 

Per anni il lascito librario di Cenza Thermes è rimasto custodito in ottanta scatoloni, ordinati ma invisibili, in attesa di uno spazio capace di restituirne il giusto valore. Ora quel patrimonio, stimato in circa 3.500 volumi tra opere dell’autrice, testi rari e pubblicazioni, avrà un suo spazio all’interno della Monserratoteca, dove verrà realizzata una sala-museo dedicata alla figura della scrittrice, poetessa e saggista, tra le protagoniste della vita culturale cagliaritana del Novecento.

L’iniziativa

Il progetto, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il fondo 2025 per la promozione della lettura, rappresenta il punto d’arrivo di un percorso avviato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Monserrato. «Ci siamo impegnati molto per ottenere questo contributo – spiega l’assessora Emanuela Stara – e siamo pronti a integrarlo con risorse comunali per allestire le scaffalature e garantire una conservazione adeguata dei materiali. Un intervento possibile anche grazie alla collaborazione della Monserratoteca, che negli anni ha contribuito a intercettare i finanziamenti». Fondi importanti ma non sufficienti: nel decreto di assegnazione è stato accertato un contributo ministeriale di 9.600 euro, a fronte di una concessione massima di 15mila euro. La Giunta ha quindi rimodulato il progetto, destinando 6.500 euro alla catalogazione – ritenuta imprescindibile per rendere il fondo fruibile – e riservando la quota residua, pari a 3.100 euro, alle attività di promozione. Il comune si farà carico del restante importo per le scaffalature.

Il dono

La donazione di Cenza Thermes - dirigente scolastica della scuola media “La Marmora” per quasi vent’anni e cittadina onoraria di Monserrato - è rimasta per anni in attesa di un progetto capace di mostrarne il vero valore, complice la mancanza di spazi idonei. Nelle sue opere, la Thermes ha descritto Cagliari con sguardo attento e appassionato, soffermandosi su monumenti, tradizioni e memorie che rischiavano di andare perdute. Per il suo impegno culturale e sociale, nel 1999 fu insignita del premio “Donna sarda” dal Lions Club. Il progetto prevede inoltre tre laboratori intergenerazionali e una conferenza dedicata all’autrice. Le iniziative accompagneranno l’apertura dello spazio espositivo, che ospiterà non solo i libri della Thermes ma anche materiali informativi, fotografie e tracce della sua attività intellettuale. «Sarà finalmente riconosciuta come merita», conclude l’assessora, sottolineando come l’intervento restituisca non solo un fondo letterario, ma un frammento importante della storia collettiva.



