Sala Michelangelo Pira,  da edificio abbandonato a centro di aggregazione 

Da struttura vandalizzata a centro di aggregazione. L’iter per il rilancio della sala intitolata a Michelangelo Pira continua: le risorse ci sono, 300mila euro, e da alcuni giorni anche la cooperativa sociale ‘Liberi Tutti’ di Torino, che si occuperà della co-progettazione dello spazio aggregativo con la collaborazione dell’associazione locale “Domu Mia”.

«Abbiamo avviato un processo di rivalutazione degli spazi, un’azione necessaria anche perché a Quartu da troppo tempo ormai mancavano i centri di aggregazione. Ne abbiamo già aperto alcuni, sia nel centro città, in piazza Sant’Elena, che nel litorale, in via Mar Ligure, e altri ne metteremo a disposizione della comunità”, ha detto l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni durante un incontro nell’ex Convento dei Cappuccini insieme a diversi enti del Terzo settore e associazioni locali. «La Sala Pira è situata in una posizione strategica, ma ha subito negli anni un degrado molto importante, così come il parco Matteotti. Vogliamo rivitalizzare questi spazi con progetti di coesione sociale capaci di garantire momenti di aggregazione per giovani e non solo», ha spiegato Camboni. «Daremo alla città un importante punto di riferimento in centro, con particolare attenzione verso le nuove generazioni», ha concluso l’esponente della Giunta Milia.

La procedura amministrativa si concluderà con l’approvazione di un progetto definitivo che comprende anche la gestione della struttura per i prossimi anni. L’avvio dei lavori nella sala è invece previsto entro pochi mesi, con l’obiettivo di avere entro il 2024 uno spazio rigenerato aperto alla città.

