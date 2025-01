Sala libera, Abedini è «sollevato» 

Milano. «Sollevato» per la liberazione di Cecilia Sala. Ma «preoccupato» per le proprie sorti in attesa dell’udienza di mercoledì. Stanco, «sempre più provato» e «distrutto dal punto di vista umano ed emotivo», tanto da aver deciso di spegnere la tv in cella perché sempre accostato ad azioni di guerra e ritenuto responsabile «di quei poveri ragazzi americani che sono stati uccisi». Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, ha incontrato di nuovo il suo avvocato Alfredo De Francesco nel carcere di Opera.

Ambasciatore assente

«Ha saputo di Cecilia, è rimasto soddisfatto da questo punto di vista», ha spiegato il legale. «È preoccupato della sua situazione, ma sollevato di non essere più collegato direttamente alle sue condizioni. Mi ha fatto capire che per le sofferenze di Cecilia non potrà più essere ritenuto responsabile». Il difensore ha poi sottolineato che «se qualcuno poteva pensare che ci fosse un collegamento, oggi non si può più pensare». Per ora, infatti, il 38enne resta in carcere, in attesa della decisione sui domiciliari richiesti e di eventuali mosse del ministro Nordio. La visita di ieri, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche l’ambasciatore iraniano che ha disdetto per «impegni istituzionali», serviva anche a preparare l’udienza di martedì, quando i giudici della Corte di Appello valuteranno l’istanza presentata dal legale. Una richiesta che, dopo il parere negativo della Procura generale, è stata integrata da una memoria nella quale Abedini si rende disponibile a indossare il braccialetto elettronico e si evidenzia che il nuovo appartamento individuato a Milano, che sostituisce quello di proprietà del Consolato iraniano scelto inizialmente, è stato preso in affitto dal difensore. «Penso e spero che ci sarà una risposta positiva da parte della Corte - ha detto l'avvocato - perché non vedo motivi concreti per poter pensare che questa persona possa scappare».

Il Ros: nessuna indagine

Intanto il Ros dei carabinieri precisa che non c'è nessuna indagine a Roma sulla vicenda di Cecilia Sala: gli investigatori, «come di consueto», si sono limitati «ad acquisire dalla signora Sala dichiarazioni spontanee sull'accaduto, che sono state depositate alla Procura».

RIPRODUZIONE RISERVATA