12 novembre 2025 alle 00:28

Sala: «Le Finals forse a Milano» 

«Le Atp Finals più avanti potranno arrivare a Milano, all'Arena Santa Giulia». Mentre Torino continua a battere record su record nelle edizioni della Inalpi Arena, il sindaco Giuseppe Sala guarda già al futuro. «Con il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ci parlo spesso e non credo che dobbiamo fare una battaglia di campanile per portare via l'Atp da Torino», ha spiegato Sala. «È anche vero però che questi circuiti si basano su alcune necessità: la dimensione del palazzetto, Milano è più grande, gli hotel, i ristoranti. Penso che più avanti potranno arrivare a Milano, quando sarà lo vedremo, ma non è nella mia agenda chiudere questa partita ora». Il primo cittadino ha poi aggiunto che «il dialogo con il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, era già aperto» e che «sarà innanzitutto l'ente organizzatore, «assieme agli sponsor e alla Federazione, a valutare eventuali proposte: io sono lì ad aspettare».

La nuvola di Nole

Intanto, in un'intervista al programma “Youtube "Piers Morgan Uncensored” Novak Djoikovic è tornato sulla vicenda clostebol: «La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me», ha detto, riferendosi alle polemiche nate dal rifiuto del serbo di vaccinarsi.

