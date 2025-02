Sala intitolata alla maestra Rita 

Un gesto di affetto nel ricordo di un’insegnante scomparsa lo scorso anno all’età di 50 anni lasciando un grande vuoto: la sala docenti dell’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea”, a San Gavino, è stata dedicata alla compianta maestra Anna Rita Ennas. Alla cerimonia hanno partecipato il vedovo, tante amiche e colleghe e Susanna Onnis, dirigente scolastica.

La maestra Rita era innamorata della scuola e dei suoi piccoli alunni. In una delle pareti della sala docenti è stato appeso un suo ritratto realizzato dall’artista Mariella Zurru, che riprende la dolcezza dei lineamenti e del sorriso che l’insegnante rivolgeva ogni giorno ai suoi alunni, agli insegnanti e al personale della scuola. «Avevo parlato tempo fa con la dirigente per chiedere se si potesse dedicarle un’aula», ricorda Roberta Manca, amica e collega di Anna Rita Ennas: «La dirigente ci aveva già pensato e ha appoggiato subito la proposta. A scuola abbiamo fatto una vendita di miele e di arance: il ricavato va all’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro».

La cerimonia si è conclusa con il canto collettivo di “No potho reposare”, sotto la guida del docente di musica, canto e lingua sarda, Ignazio Perra. (g. pit.)

