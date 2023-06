Sala intitolata al leggendario ispettore Pilia 

Venerdì l’aula didattica della Questura di Nuoro sarà intitolata all’ispettore capo di polizia Salvatore Pilia, per anni comandante della squadra antiabigeato e poi della squadra catturandi della Mobile. Un uomo d’azione che contribuì ad assicurare alla giustizia numerosi latitanti e a riportare a casa anche diverse vittime di sequestri come Enzo Boschetto, Italo Maffei, Carlo Travaglino, Giovanni Tamponi, Pasqualba Rosas e Massimo Amatori, Ivan Mulas. C’era anche Pilia nel tragico giorno del conflitto a fuoco di Osposidda, operazione che portò alla liberazione di Tonino Caggiari nelle campagne di Orgosolo, dopo che le Squadriglie ingaggiarono un drammatico conflitto a fuoco con i sequestratori. Quell’operazione gli valse la medaglia al valor civile, ultimo di una lunga serie di riconoscimenti tra cui cinque lodi, due encomi solenni, due croci al valor militare, una medaglia di bronzo al valor militare e una medaglia d’argento al valor civile. Nato a Villaputzu nel 1925, partecipò alla seconda guerra mondiale e poi scelse di arruolarsi, arrivando alla Questura di Nuoro in un’epoca difficile sotto il profilo della crescente criminalità e delle tensioni sociali, negli anni di caldi del banditismo sardo e dei sequestri di persona. Dopo quarant’anni di servizio, nell’85 la quiescenza. Tre anni dopo morì. (f. le.)

