Sala: in cella passavo il tempo a contarmi le dita 

Interrogatori infiniti «incappucciata con la faccia rivolta al muro», mentre in isolamento «temevo per i miei nervi», passando il tempo a «leggere le istruzioni delle buste o a contare le dita delle mani».

Incappucciata

Per la prima volta dal suo rilascio, Cecilia Sala raccontare in tv i suoi 21 giorni di detenzione nel carcere di Evin, in Iran. Intervistata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” ripercorre quei momenti, senza mai dimenticare tutte quelle persone ancora detenute «che non hanno la fortuna di avere alle spalle un Paese che ti protegge e si prende cura di te». Per sopravvivere «ho pensato alle cose belle della mia vita e al fatto che prima o poi le avrei riavute». E poi: «Non tornerò in Iran, almeno finché ci sarà la Repubblica Islamica». Parlando della detenzione spesso le si spezza il fiato. «Nei primi 15 giorni della detenzione mi interrogavano tutti i giorni. Il giorno prima del rilascio mi hanno tenuta dieci ore di fila, sempre incappucciata. In uno degli interrogatori sono crollata e mi hanno dato una pasticca per calmarmi. Mi interrogava sempre la stessa persona in perfetto inglese e da quello che diceva capivo che conosceva molto bene l’Italia». L’isolamento è stato il momento più drammatico, con i rumori «strazianti» che arrivavano dalle altre celle, «pianti» o «tentativi di farsi del male: in una cella accanto c’era una ragazza che prendeva la rincorsa per sbattere più forte che poteva la testa contro la porta».

La morte di Carter

«Ho capito di essere un ostaggio - continua - quando mi hanno informato della morte di Jimmy Carter, il presidente americano della crisi degli ostaggi. È stata l’unica notizia che mi hanno dato durante la detenzione. In quel momento ho capito quale fosse la mia condizione». E chiude ricordando la sua diffidenza quando le hanno comunicato che sarebbe stata rilasciata :«Pensavo che le persone che mi erano venute a prendere fossero i pasdaran e non l’intelligence iraniana. Credevo mi stessero portando in una delle loro basi militari, quando poi all’aeroporto militare mi hanno sbendata e ho visto una faccia italianissima con un abito grigio ho fatto il sorriso più grande della mia vita».

Bergoglio e le barzellette

E ieri ospite da Fazio c’era anche Papa Francesco, ma per lui è stato un ritorno. In una conversazione di quasi un’ora il messaggio più forte è per il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha già annunciato l’espulsione degli immigrati irregolari: «Questo, se è vero, è una disgrazia perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose». Sui migranti il Pontefice ha un messaggio anche per l’Italia dove «l’età media è di 46 anni. Non fa figli, faccia entrare i migranti». In primo piano anche la guerra che «sempre, sempre, è una sconfitta» e Francesco è tornato a ringraziare i mediatori che hanno reso possibile una tregua tra Israele e Hamas. E ribadisce che «l’unica soluzione» sono «due popoli due stati». Parla della sua amicizia con la scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ai lager, e dice che, ricordando la Shoah, prova «un sentimento di pietà e di vergogna», «noi uomini siamo stati capaci di fare quello». «È stata una vergogna umana e un dolore umano». Con riferimento alle vicende vaticane sottolinea l’importanza delle donne e annuncia che a marzo nominerà una donna a capo del Governatorato. «La vicegovernatrice diventerà governatrice», dice riferendosi all’attuale segretario generale suor Raffaella Petrini. Poi i ricordi d’infanzia: i pomeriggi con i fratelli e la mamma ad ascoltare l’opera alla radio e le canzoni di Carlo Buti, «quel fascista che è venuto in Argentina», dice dell’autore di Faccetta nera. E infine l’importanza dell’umorismo: «Senza barzellette ti manca qualcosa».

