Sala gremita per il Continuity music festival

Sala gremita, a Barumini, per il Continuity music festival 2025, giunto alla terza edizione. Sul palco degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Barumini sistema cultura si sono alternati ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Sardegna che hanno dato vita a esibizioni coinvolgenti, mentre a fare gli onori di casa sono stati gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Villamar (plesso di Lunamatrona), affiancati dai docenti e docenti musicisti.

quest’anno si è distinta non solo per l’alto livello artistico ma anche per l’impegno organizzativo: «Lo sforzo organizzativo è stato grande – ha sottolineato il dirigente scolastico Roberto Scema – ma altrettanto grandi sono stati la soddisfazione e il piacere di promuovere le bellezze del territorio. Fondamentale il supporto della Fondazione, che ha creduto nella validità della proposta e l’ha sostenuta con entusiasmo, confermando la vocazione del territorio a farsi crocevia di rassegne del genere, di respiro regionale».

A garantire la qualità tecnica, la regia audio-luci e l’assistenza palco di MusicArtService, che ha curato ogni dettaglio.

Il direttore artistico del festival, il professor Carmine D’Alena, è già al lavoro per progettare la prossima edizione. (g. g. s.)

