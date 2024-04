Sala giochi illegale, scatta la maxi multa 

Blitz dei funzionari dell’Agenzia delle dogane a Sestu col sequestro in una sala giochi di due pc. Secondo l’accusa, gli apparecchi si trovavano in una parte del locale separata da un pannello e consentivano ai clienti di collegarsi a siti di gioco non autorizzati che riproducevano i giochi tipici degli apparecchi da divertimento, casinò e videopoker, con totale evasione d’imposta dovuta allo Stato.

I due pc sono stati subito sottoposti a sequestro amministrativo. Per il gestore si profila una multa di 20mila euro col rischio anche chiusura dell’esercizio sino a due mesi.

Il blitz non è stato casuale: da tempo i funzionari dell’Agenzia delle dogane e Monopoli, sono impegnati in controlli sul territorio. Interventi mirati e particolarmente curati con l’obiettivo di stanare i siti di gioco che agiscono senza autorizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA