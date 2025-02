Sala elettrolisi, restano i sigilli  

È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari il sequestro della sala elettrolisi e di alcuni padiglioni dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, con all’interno tra gli 800 e i 1000 sacchi, contenenti del materiale di scarto che veniva recuperato dalle vasche dopo i processi di elettrolisi, indispensabile per la fabbricazione dell’alluminio.

I sigilli erano stati messi sabato 15 dagli investigatori del Corpo Forestale, a seguito di un sopralluogo, e dopo la trasmissione degli atti il pubblico ministero di turno, Nicola Giua Marassi, aveva poi chiesto la convalida con l’ipotesi di discarica abusiva, iscrivendo nel registro degli indagati il direttore dei lavori di revamping e il direttore tecnico della società Gma, che ha in appalto uno dei servizi nell’ex stabilimento dell’Alcoa. Entrambi sono difesi dagli avvocati Guido Manca Bitti e Paolo Angius.

A lavorare alle indagini, oltre al Corpo Forestale, ci sono anche gli esperti dell’Arpas, della Asl e della Provincia. L’inchiesta della Procura è solo alle fasi iniziali, visto che la magistratura, stando alle indiscrezioni, sembra intenzionata a voler scoprire cosa contengano i circa mille sacchi: in alcuni i codici identificativi indicherebbero anche la presenza di rifiuti pericolosi, come ad esempio l’amianto, ma al momento non c’è alcuna certezza.

La difesa contesta che si tratti di una discarica abusiva, anche perché in realtà l’intero materiale era stato accumulato nel tempo in alcuni locali dell’azienda per poi essere smaltito. Il sospetto degli investigatori, invece, è che la nuova proprietà non avesse avviato le attività per il conferimento in discarica di quelle tonnellate di scarti recuperate dalle vasche dell’elettrolisi. Ora bisognerà attendere che i forestali completino gli accertamenti e capire se la Procura vorrà nominare un consulente per capire se i codici identificativi stampati nei sacchi (ciascuno da oltre una tonnellata) contengano il materiale corrispondente.

