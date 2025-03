Sala d’attesa chiusa nella guardia medica, protestano i pazienti  

Costretti ad attendere il proprio turno all’esterno dell’ambulatorio della guardia medica, protestano i pazienti del servizio Ascot di Sant’Antioco. Lo scenario davanti all’ambulatorio di via Rinascita, va avanti da diverso tempo ma per qualcuno ormai la situazione è diventata inaccettabile. «Succede ogni martedì e giovedì pomeriggio - dice Pietro Crobu - in pratica ogni volta che c’è l’apertura al pubblico del servizio medico Ascot, quello che ha preso il via per sopperire ai medici che sono in pensione». L’accesso è consentito solo per ordinare e ritirare le ricette mediche. Vietato stazionare o anche sedersi all’interno dell’ambulatorio. «È diventata una situazione insostenibile, persone anziane o comunque ammalati che sono in attesa di una ricetta, costretti a sostare all’esterno, col freddo o col caldo, senza aver la possibilità di stare all’interno, in una normalissima sala d’attesa. Addirittura per usufruire dei servizi igienici si è costretti a raggiungere il centro commerciale. È assurdo». Nemmeno il vento o la pioggia hanno intenerito il buon senso di chi dovrebbe aprire la sala d’attesa e dare la possibilità ai pazienti di potersi accomodare in attesa del proprio turno. Disagi che questa volta qualcuno ha deciso di denunciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA