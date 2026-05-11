Sala convegni e residenza artistica nell’ex mercato civico  

Il recupero dell'ex mercato civico entra nella sua fase conclusiva. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che dà il via libera definitivo al bando di gara per la ripresa dei lavori. La struttura è destinata a diventare una residenza artistica e una moderna sala convegni.

L'operazione comporta un investimento complessivo di 2.092.100 euro. Il percorso verso questo traguardo è stato segnato da diverse sfide, specialmente legate al contesto internazionale e all'instabilità dei mercati. «Abbiamo avuto diversi passaggi caratterizzati da modifiche dovute anche all'aumento dei costi determinati dalla guerra in Ucraina - ha precisato il sindaco Ignazio Locci - e pertanto abbiamo dovuto incrementare i fondi a disposizion». Non è la prima volta che l'amministrazione deve lottare per questo progetto. Già in passato, la sopravvivenza del finanziamento è stata messa a rischio. «Considerato che nel 2018 siamo riusciti ad evitare che il finanziamento venisse revocato – ha detto Locci – oggi siamo felici che i lavori che partiranno a breve saranno quelli che ci porteranno alla conclusione della struttura. A breve ci sarà la gara che ci consentirà di avviare i lavori. Prevediamo di poter vedere l'opera terminata nell'estate del 2027».

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