Sal Da Vinci, matrimonio all’italiana 

Con Sal Da Vinci che celebra matrimoni e srotola tricolori sul palco, la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest parte col botto.

Elettra c’è

Padroni di casa dello show targato Austria alla Wiener Stadthalle di Vienna sono Victoria Swarovski, erede della celebre famiglia imperatrice del vetro, e l’attore Michael Ostrowski mentre per la diretta italiana tornano il veterano Gabriele Corsi e l’esordiente Elettra Lamborghini, che con una certa schiettezza emiliana se la cava.

Lo show

Nei serrati ritmi eurovisivi i siparietti si contano sulle dita di una mano e si comincia subito con la Moldavia e il patriottico Satoshi. Quindi la Svezia con Felicia, mentre la Croazia con le Lelek propone la cosmica e francamente poco radiofonica “Andromeda”. La Grecia si affida ad Akylas, uno dei favoriti, e alla magnetica “Ferto”. Vestito come un Pokémon, attraversa la scena in monopattino, tra videogiochi e statue greche. Il web esplode. Il Portogallo celebra la tradizione lusitana con i Bandidos do Cante: obiettivo (non troppo riuscito) fondere la tradizione corale alentajana, patrimonio Unesco, con sonorità contemporanee. Dalla Georgia arrivano invece i Bzikebi con “On Replay”: di giallo e nero vestiti come vespine, volano via senza lasciare il segno.

Il tricolore

E finalmente, settimo in scaletta, ecco Sal Da Vinci: fuori gara per diritto di accesso diretto alla finale, con “Per sempre sì” mantiene le promesse mettendo in scena nozze all’italiana tra lampadari, fuochi d’artificio e alberi di limoni. Si parte con lo sposo – Marcello Sacchetta, volto di “Amici” e coreografo – che si veste tra capriole e salti accanto ai testimoni. E poi la sposa, Francesca Tocca, anche lei ex Maria De Filippi, che percorre lentamente la passerella mentre Sal srotola l’abito che si trasforma nella bandiera tricolore, nel boato esaltato dell’arena.

Dodici in gara

La seconda parte si riaccende con i finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen mentre il Montenegro sceglie l’eleganza di Tamara Živković e l’Estonia punta sull’effetto nostalgia con le Vanilla Ninja. Ed ecco Israele, con Noam Bettan che cerca di cantare “Michelle” mentre dal pubblico urlano «stop, stop genocide». Diretto accesso alla finale anche per la Germania con Sarah Engels, e poi il Belgio che se la gioca con Essyla, la Lituania risponde con Lion Ceccah, e Senhit, nata a Bologna da genitori eritrei, rappresenta San Marino assieme a Boy George. Chiudono la potente Alicja per la Polonia e per la Serbia i gotici Lavina. Ce la fanno in dieci: il viaggio verso la finale di sabato è iniziato.

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