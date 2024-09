Saiu: «Todde chiarisca sui fondi» 

Invoca l’intervento diretto della presidente Alessandra Todde l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu nella querelle con il suo successore Antonio Piu, sui tagli ai fondi per le case popolari già destinati a Nuoro. Piu ha assicurato che non ci sono tagli, ma Saiu insiste: «I numeri e gli atti lo smentiscono. A Nuoro vengono tolti 3,6 milioni di euro. È scritto nero su bianco negli atti che l’assessore dovrebbe conoscere. A pagina 4 e 5 della delibera 18 di Area ci sono due tabelle che riducono lo stanziamento assegnato a Nuoro. Con la delibera fatta approvare da me lo stanziamento era di 10 milioni di euro. Con la nuova delibera di Area scende a 6,3 milioni». Una riduzione illegittima per Saiu «perché né le precedenti delibere di Area e di Giunta sono state revocate. A maggio la giunta Todde integra i 43 milioni di euro programmati a febbraio (su mia proposta) con altri 27 milioni da ripartire sulla base della consistenza del patrimonio edilizio. Significa - aggiunge Saiu - non solo che Piu non può tagliare i 10 milioni previsti a Nuoro dai 43 milioni, ma che dei nuovi fondi di 27 milioni, a Nuoro spettano altri 3,9. Il totale da destinare nel Nuorese dev’essere di 13,9 milioni e non 10,2 milioni. Quindi mancano 3,6 milioni tagliati, la Todde intervenga».

