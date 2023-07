Saiu: la Zes unica non ci conviene 

Ferrovie, porti, ospedali, coperture telefoniche nei territori periferici: complice la visita di Matteo Salvini e la discussione delle mozioni sulla sanità, il tema delle infrastrutture è stato protagonista nell’ultima settimana. Il responsabile dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu (Lega) ha accompagnato il ministro nei sopralluoghi sulla 125 e alla diga di Cumbidanovu.

Assessore, che bilancio fa di questi ultimi giorni?

«Salvini ha scelto di andare nel centro Sardegna: un segno di attenzione al gap di cui soffrono le zone interne. Questo è stato fondamentale».

Perché?

«La sua apertura sui collegamenti ferroviari nel Nuorese è storica. Il capoluogo barbaricino è l’unico d’Italia escluso dalle rotte nazionali. E la disponibilità a convocare un tavolo per discuterne ha una valenza enorme. Ad ogni modo, la Regione dovrà essere chiara sulla richiesta da avanzare: un conto è parlare di ferrovia in generale, ma dobbiamo anche scegliere che tipo di ferrovia vogliamo».

Il ministro Fitto ha prospettato l’idea di una Zes unica per tutto il Sud Italia. È d’accordo?

«Non credo che possa riguardare la Sardegna, considerata la sua peculiarità. Dobbiamo rivendicare una nostra autonomia, all’interno della quale sfruttare la possibilità che anche le aree rimaste escluse, attraverso il nesso economico funzionale, possano essere ricomprese».

Nuovi ospedali: la maggioranza ha fatto sintesi. Ma ha rischiato la rottura. Qual è la sua posizione?

«Soprattutto da parte delle opposizioni ho registrato un atteggiamento propagandistico. Se vogliamo che il sistema della sanità funzioni dobbiamo avere il coraggio di affrontare dei cambiamenti. Le infrastrutture sono importanti per garantire un servizio migliore e un sistema sanitario più razionale».

La delibera sugli studi di fattibilità poteva arrivare prima, visto che è attuativa di una riforma approvata tre anni fa.

«Davvero qualcuno pensa che l’ammodernamento delle infrastrutture sia ancora rimandabile? Sarà un percorso lungo e mi auguro che la politica sarda possa portarlo a termine».

Sempre la delibera parla di realizzazione in tre anni. Ci vuole così poco per costruire un ospedale?

«Lei in una delibera scriverebbe che ce ne vogliono 30? Il punto è: dobbiamo fissare un obiettivo che sia il più ambizioso possibile. Siccome la Sardegna ha bisogno di questi ospedali in fretta, tutti devono lavorare per ottenere il risultato nel più breve tempo possibile».

La strada 131 è un eterno cantiere: cambierà questa situazione?

«Sulla 131 dcn sono previsti interventi per 200 milioni, e l’aspetto positivo è che si realizzano interventi su un tratto che ne aveva bisogno. Il successo di questi lavori dipende in tanti casi dalla serietà delle aziende. Alcune lavorano bene, altre male. La mia personale posizione è che con un’impresa che non lavora bene sia recesso il contratto. Sono certo che i cittadini siano disposti ad accettare i disagi se c’è una certezza di conclusione dei lavori».

Salvini ha detto che Solinas è il candidato della Lega per le prossime regionali. Vi ha preso in contropiede?

«Io lavoro bene con Solinas in Giunta. Ho trovato perfettamente coerente il ragionamento di Salvini: la scelta avviene in Sardegna e la nostra proposta è Solinas. Ciò che non emerge è che il tema centrale non è la candidatura ma sempre il lavoro da portare a termine. La questione politica oggi non è prioritaria. Certo, dobbiamo prepararci a presentare una proposta politica seria per chiedere la fiducia per i prossimi cinque anni, nel frattempo concludiamo quanto avviato».

Alla Lega non è balenata l’idea che fosse arrivato il momento per un candidato del vostro partito?

«Abbiamo un accordo politico molto forte col Psd’Az, la soluzione proposta da Salvini è quella che condivido».

Quando il presidente della Regione viene in Aula, sembra che guadagni qualche punto. Perché secondo lei non lo fa più spesso?

«Il tema è riuscire a spiegare bene in Consiglio e nei territori quanto abbiamo fatto e che forse non siamo stati capaci di raccontare al meglio. Questi mesi ci serviranno anche per questo e per tracciare il progetto dei prossimi cinque anni. Lo stesso presidente, ma anche tutti noi, dovremmo assumerci la responsabilità di raccontare di più quanto di buono è stato fatto finora».

