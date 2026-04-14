Saiu: «Giunta Fenu alla paralisi» 

«Questa è una città allo sbando. O meglio, c’è un’amministrazione allo sbando». Passeggia nervosamente lungo quei corridoi del palazzo civico che conosce come le sue tasche. Consigliere comunale da una vita, fino a poco tempo fa pure assessore regionale dei Lavori pubblici nella Giunta di Christian Solinas. Il nuorese Pierluigi Saiu, però, ha sempre avuto un chiodo fisso: «Pensare al mio territorio, alla mia città. Vedo una paralisi amministrativa e di governo senza precedenti, un’amministrazione ostaggio di liti interne al “campo largo”. Il sindaco Emiliano Fenu, poi, sembra indeciso su tutto».

Pierluigi Saiu, appare turbato. Lei parla di immobilismo: a cosa si riferisce?

«A tutte le questioni più importanti. Pensiamo alla cosiddetta “rottamazione” dei tributi comunali. Mentre alcuni Comuni hanno già deciso, a Nuoro si discute. La verità è che siamo in ritardo e manca visione anche su questo».

Il sindaco Emiliano Fenu parla di maggioranza unita, «dove non c’è alcun contrasto». La sua idea qual è?

«Forse non stiamo parlando della stessa maggioranza… Fra dimissioni e accuse reciproche, mi sembra evidente che la maggioranza sia spaccata. Assistiamo a liti continue, a “fughe” dal Consiglio comunale e dalle commissioni. D’altronde, lì convivono anime che in passato si sono scontrate. Abbiamo da un lato gli eredi dell’amministrazione Soddu, dall’altro quelli che l’hanno fatta cadere».

La sensazione è che le fratture partano dalla Giunta comunale, per poi arrivare solo in seconda battuta a toccare i “banchi” della maggioranza. È così?

«A mio avviso queste fratture risalgono addirittura alla campagna elettorale. Qui siamo davanti a una coalizione che sta insieme solo per avere un’occasione di governo, ma in realtà sono più le cose che li dividono di quelle che li uniscono. In ogni caso, mai prima d’ora si era vista una tale lentezza nell’adozione dei provvedimenti e nelle sfide che la città deve affrontare».

Paola Siotto, presidente della commissione Cultura in quota Movimento 5 Stelle (il partito del sindaco), si è dimessa dal suo incarico in disaccordo con le politiche culturali dell’assessora Pd, Natascia Demurtas. Perché Emiliano Fenu non ha difeso pubblicamente la sua capogruppo?

«Perché, ripeto, il sindaco appare indeciso su tutto. Sia per quanto riguarda le questioni prioritarie per la nostra città, sia per quanto riguarda le dinamiche interne alla sua maggioranza. Credo che la consigliera Siotto abbia dimostrato un certo coraggio nel prendere le distanze da una serie di atteggiamenti che non vanno bene neppure alla maggioranza. Il primo cittadino, però, come al solito è rimasto nascosto. C’è una forte distanza tra la Giunta e il Consiglio».

Capitolo Pratosardo: gli operatori chiedono che la zona industriale sia affidata al Comune, il primo cittadino per ora prende tempo. Al tempo stesso, ai microfoni di Videolina, Fenu ha rimarcato: «Credo che il Comune non sia in grado di gestire l’area industriale, pe r mancanza di strumenti finanziari e risorse umane».

«Gli operatori chiedono che sia data esecuzione a una delibera assunta dal Consiglio nel 2022. Anche qui vedo una mancanza di polso del sindaco Fenu. Perché Nuoro dovrebbe svendere la sua area al Consorzio industriale provinciale? Incomprensibile».

«Non si può perdere di vista il valore di Pratosardo con i suoi occupati». Così la consigliera comunale dei Progressisti, Gabriella Boeddu, intervistata da L’Unione Sarda. Un'altra esponente della maggioranza che rema contro Fenu?

«Altra frattura, a conferma di una completa mancanza di visione e unità sulle misure da adottare. Questa compagine di governo è confusa: è proprio allo sbando».

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