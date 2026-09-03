Saiu: «Caso Man, Ciccolini non poteva non sapere» 

«Possibile che il presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, non sapesse nulla? Possibile che non sapesse che gli uffici della Provincia stavano portando avanti un progetto per il Man, senza che lo stesso museo venisse coinvolto?». La polemica non si sgonfia. Al capogruppo del centrodestra in consiglio provinciale, Pierluigi Saiu, non sono bastate le parole del presidente bittese, così sintetizzabili: «Con il Man c’è una grande collaborazione. C’è stata solo un’incomprensione con gli uffici tecnici».

Saiu ricostruisce la vicenda, per assestare il suo attacco parte dal 28 agosto. In quella data, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova ala dell’importante struttura museale dedicata all’arte contemporanea. Una conquista attesa da oltre vent’anni. La denuncia della direttrice Chiara Gatti, dalle colonne del nostro giornale, «staff e Cda del Man non sono stati coinvolti nelle fasi di progettazione», ha fatto emergere l’anomalia. «Il 29 agosto, sulla stampa, si è dato ampio spazio al comunicato della Provincia che, con toni trionfalistici, celebrava quel risultato», prosegue Saiu. «Ciccolini dichiarava di “aver seguito costantemente l’avanzamento delle procedure insieme alla struttura”. E sebbene la direttrice del museo abbia poi precisato che le sue dichiarazioni non riguardavano in alcun modo il presidente della Provincia, né le scelte e l’indirizzo politico della sua amministrazione, ma esclusivamente il percorso tecnico seguito nella progettazione, un fatto rimane: il Man non è stato coinvolto nella progettazione».

Insomma, Pierluigi Saiu invoca chiarimenti: «Se il presidente della Provincia ha seguito costantemente l’avanzamento delle procedure, come ha dichiarato, allora è proprio la Provincia a dover spiegare perché il museo non sia stato coinvolto. Chi ha deciso che per progettare il futuro degli spazi del Man non fosse necessario confrontarsi con chi quel museo lo dirige e lo governa? Non possiamo liquidare tutto come una semplice questione interna agli uffici della Provincia. Chiederemo una discussione pubblica in aula, alla presenza della direttrice e del Cda del Man».

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