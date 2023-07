Saiu: «Areus  non corre alcun rischio» 

«Nessun pericolo per Areus. L’Azienda per l’emergenza-urgenza è stata salvata nel 2020». L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, si inserisce nel dibattito cittadino alimentato dal consigliere comunale di Forza Italia, Angelo Arcadu. L’esponente della Lega rassicura sulla futura presenza di Areus in Barbagia, mentre sul tema dell’emergenza abitativa puntualizza: «La Giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia un milione e 300 mila euro per interventi di riqualificazione su alloggi Area a Nuoro».

Per Pierluigi Saiu il capoluogo barbaricino non rischia di perdere la sede di Areus, magari a vantaggio di Cagliari o Sassari e nonostante il canone di locazione che le casse regionali versano al Comune di Nuoro per l’ex Convento che sorge al Nuraghe. «La legge 24/2020 ha conservato l’autonomia di Areus, così l’Azienda è rimasta al suo posto - precisa -. Nuoro sarà sede della centrale operativa del numero 116 117 (Nea) per l’assistenza territoriale. Inoltre, con delibera di Giunta del 29 giugno scorso sono stati sbloccati 250 mila euro per la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali dell’ex Convento. Grazie agli assessorati della Sanità e dei Lavori pubblici si darà presto il via ai lavori per la realizzazione della nuova centrale operativa proprio a Nuoro».

