Saiu ai Consorzi: «Rimborsi veloci» 

L’aumento dei costi di irrigazione, in conseguenza del caro-energia, grava pesantemente sui Consorzi di bonifica dell’Isola. Che, tramite i loro rappresentanti e l’Enas, hanno avanzato le loro difficoltà nel vertice, convocato ieri dall’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu. Incontro utile – si legge in una nota della Regione – per concordare una serie di misure da adottare per garantire l’integrale copertura dei costi sostenuti dagli stessi consorzi, così come previsto dalla normativa vigente.

Fondi della Regione

La definizione dei criteri per il rimborso dei maggiori costi energetici sostenuti e dei meccanismi di semplificazione e di garanzia per accelerare l’erogazione delle risorse, evitando i maggiori oneri dovuti a eventuali ritardi nei trasferimenti, sono stati i temi al centro del vertice. «Un incontro utile per affrontare alcune criticità e definire una cabina di regia che ci consentirà di individuare il percorso e le soluzioni migliori da adottare», dichiara Saiu. «La situazione internazionale ha comportato un aumento dei costi dell’energia che ha avuto, nell’ultimo anno, un peso enorme. Ricordo – sottolinea l’assessore – che la Regione con la legge Omnibus dello scorso anno ha previsto uno stanziamento straordinario pari a 22 milioni di euro proprio a favore dei Consorzi di bonifica per coprire i maggiori costi dell’energia e impedire che quegli aumenti gravassero solo sulle aziende. Con la legge Finanziaria recentemente approvata il contributo è stato confermato anche per il triennio 2023-2025 con una dotazione di 22 milioni di euro all’anno».

Soluzioni in campo

«Le risorse messe in campo – precisa Saiu – ci consentono di riconoscere e liquidare ai consorzi i maggiori costi sostenuti sul fronte energetico, ma è necessario aprire un confronto per semplificare le modalità e accorciare i tempi legati al trasferimento dei fondi». L’esposizione generata dall’anticipo delle risorse da parte dei Consorzi di bonifica e il dilatarsi dei tempi originano dei costi ulteriori. «Soprattutto – aggiunge l’assessore – occorre individuare un meccanismo che consenta il rimborso integrale dei costi. Abbiamo dato il via libera a una cabina di regia ristretta che entro la prossima settimana consenta di individuare un provvedimento condiviso che garantisca la copertura integrale dei costi e individui procedure semplificate per l’erogazione dei rimborsi annullando i ritardi che costringono i consorzi stessi a onerose esposizioni finanziarie».