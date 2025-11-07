VaiOnline
Tortolì.
08 novembre 2025 alle 00:29

Saipem, scontro sul contratto 

Gli operai contro la Rsu che bocciò il passaggio a Energia e petrolio 

Non vogliono più essere metalmeccanici. Invocano il contratto nazionale di Energia e petrolio, adeguandosi agli altri siti Saipem. Oltre i cancelli dell’Intermare le acque sono agitate. Una nutrita parte dei dipendenti è sul piede di guerra: nel mirino la Rsu, che non ha accettato la proposta di migrazione contrattuale proposta da Saipem offshore construction. È il peccato originale che sta suscitando malumore nell’ultima grande fabbrica dell’Ogliastra. Dove, ieri sera, si è tenuta un’assemblea partecipata in cui i lavoratori hanno espresso una volontà inequivocabile: riaprire subito il tavolo di trattativa con l’azienda e arrivare a un accordo «giusto e vantaggioso per tutti» che preveda l’applicazione del contratto Energia. L’ordine del giorno è stato approvato pressoché all’unanimità: 118 favorevoli, 3 contrari.

La vicenda

Lo scorso giugno Saipem, al culmine di una serie di incontri con la rappresentanza sindacale, rilasciava una nota in cui spiegava i motivi del mancato accordo. «Si prende atto che a seguito dell’ulteriore confronto con la Rsu di Arbatax e le organizzazioni territoriali del contratto nazionale metalmeccanico presenti non vi sono i presupposti per definire un accordo mediante cui regolare l’assoggettamento del personale del sito produttivo di Arbatax al contratto Energia e petrolio. Ciò determina che il personale del sito produttivo di Arbatax continuerà a essere assoggettato al contratto Metalmeccanico e a tutti gli accordi di secondo livello, sino alla scadenza di essi». Invero, nel 2020 ventuno dipendenti dell’Intermare avevano ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Milano chiedendo l’applicazione del contratto Energia e petrolio che avrebbe garantito loro «condizioni normative ed economiche di miglior favore». La giudice, Eleonora De Carlo, aveva respinto l’istanza. Analogo risultato in Appello.

Il sindacato

All’assemblea hanno preso parte dipendenti iscritti alle diverse sigle sindacali, benché la stessa fosse stata indetta dalla Cisl. «I lavoratori hanno parlato chiaro e la Cisl è con loro. ha detto il segretario confederale Michele Muggianu, al termine della riunione. Un errore da penna rossa far saltare il banco, sono necessari risultati concreti, non chiacchiere e tattica. La Rsu deve costruire soluzioni e se non intende rappresentare la volontà della maggioranza deve trarne le conseguenze».

