Saipem, rivolta sulla concessione 

Il porto di Arbatax piomba nel caos. La richiesta della nuova concessione fino al 2036 avanzata da Saipem diventa motivo di discordia con gli operatori delle attività portuali, che contestano i termini dell’istanza. Trentacinque sono i firmatari della mozione trasmessa all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «Sospendete il rilascio della concessione demaniale marittima riferita alla banchina sud e allo specchio acqueo antistante». Chi ha siglato la missiva indirizzata all’Authority sostiene che rilasciare la concessione al colosso internazionale, proprietario dell’Intermare, sarebbe una bomba a orologeria per l’economia del territorio: «Il rilascio della concessione metterebbe a rischio o penalizzerebbe le attività».

Guerra aperta

I 35 firmatari sollecitano l’Authority all’apertura di un tavolo di confronto. «Questo - recita l’istanza - per trovare una soluzione che, salvaguardando gli interessi di Saipem, non penalizzi tutte le altre attività portuali». In sostanza nessuno di loro vuole cacciare Saipem, ma tutti sono contrari alla concessione demaniale così come richiesta. «Noi come Consorzio industriale - afferma il presidente Franco Ammendola, 72 anni - abbiamo presentato le nostre osservazioni perché siamo contrari alla privatizzazione delle banchine. Riteniamo che la banchina sud debba rimanere pubblica, benché Saipem abbia scritto nella richiesta che consente il passaggio. È chiaro, però, che bisognerebbe attraversare un tratto in concessione a un privato». Al momento la banchina di riva è sottoposta a lavori di sistemazione, quella di ponente è fuori uso da anni e dunque il molo sud risulta l’unico agibile. «Ma se viene concessa al privato insieme allo specchio acqueo sarebbe come se non ci fosse», puntualizza Ammendola. Che rispolvera la proposta di vecchia data: «Saipem vada a fare i montaggi nelle aree ex Cartiera, questo è il momento buono».

La concessione

Saipem ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 2036. L’interlocutore è l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che dovrà ratificare l’istanza. Intermare sollecita un ampliamento di 28 mila metri quadri per svolgere attività di cantieristica navale.