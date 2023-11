Saipem riempie gli alberghi 

Il personale in trasferta che lavora all’Intermare sostiene l’economia turistica. Con lo stabilimento di via Lungomare che brulica di figure professionali provenienti da mezza Sardegna e dalla Penisola, sono in piena attività anche b&b e affittacamere, oltre a qualche hotel aperto in bassa stagione. Qui le maestranze pagano anche la tassa di soggiorno, balsamo per le casse comunali in un periodo dell’anno orfano di flussi vacanzieri. Ogni ospite paga 1,50 euro al giorno (la forbice è da 1 euro per un hotel a una stella e un massimo di 2 euro per hotel a 4 stelle) per le prime sei notti. In futuro il Comune, al primo anno di istituzione dell’imposta, valuterà se allungare il periodo, anche se la maggior parte degli enti si tiene così corto.

L’assessore

Esprime soddisfazione l’assessore comunale al Bilancio, Luigi Cardia. «Ho piacere che le strutture stiano lavorando in questo periodo dell’anno. Benché i grandi complessi siano tutti chiusi, sono in attività b&b e piccole pensioni ma al di là di questo, con la novità della tassa di soggiorno, comporta per noi sempre un introito di denari. A fine anno tireremo le somme». Fino al 31 agosto l’imposta, applicata dal 19 luglio, ha generato un tesoretto di 275 mila euro. Dell’esenzione hanno beneficiato gli under 14, i soggetti che in questo periodo hanno assistito i degenti ricoverati nelle strutture sanitarie, gli studenti che hanno svolto tirocini nelle strutture ricettive e gli invalidi. L’esponente della Giunta Ladu confida nell’incremento di risorse in vista di dicembre: «L’auspicio è che ci sia un mese vivace anche grazie ai festeggiamenti di Natale e Capodanno».

Ossigeno

Quanto versato in questo periodo dalle maestranze in servizio nel cantiere Saipem è oro colato per le piccole e medie strutture. L’Hotel Poseidonia sta riservando una quindicina di camere ai lavoratori che, ogni giorno, raggiungono l’Intermare. Alcuni ospiti consumano i pasti nel ristorante Le Terrazze: «Per noi ristoratori - afferma Battista Corda, il titolare - in questo periodo dell’anno è ossigeno puro». Giusto perché nello stabilimento la presenza di figure professionali esterne è elevata, l’impresa Nuova Icom ha pensato bene di acquisire il vecchio Hotel Il Giardino in via Pirastu e siglare una convenzione con l’Hotel Santa Lucia di Girasole per ospitare i suoi dipendenti.

