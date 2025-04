Saipem, operai in fila per donare il sangue 

La solidarietà corre oltre i cancelli dell’Intermare di Arbatax. Nell’ultima grande fabbrica dell’Ogliastra, 24 dipendenti si sono messi a disposizione dell’Avis per donare il sangue. Tutte le maestranze Saipem in servizio in cantiere hanno avuto la possibilità di iscriversi compilando un modulo dedicato. Nei giorni scorsi, il personale sanitario e volontario è rimasto sul posto cinque ore, con una previsione di gestire fino a 24 iscrizioni. L’iniziativa, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra, è stata accolta in maniera positiva dai dipendenti della multinazionale con sede a San Donato Milanese, con una trentina di richieste e una lista di attesa. Sono state prelevate 19 sacche e gestite 26 persone (alcune non hanno passato i controlli preliminari). Il presidente della sezione Avis di Tortolì, Luca Russo, fresco di conferma alla guida dell’associazione, è rimasto soddisfatto per l’afflusso inaspettato di impiegati e operai, concedendo la massima disponibilità del gruppo di volontari a riorganizzare un’altra data in cantiere. Nell’ultimo quadriennio, la sezione dei volontari del sangue di via Temo ha raddoppiato le donazioni, accolto tanti nuovi soci, mantenuto in salute il conto corrente e dotato di defibrillatori diversi punti sensibili del territorio. (ro. se.)

