Saipem, la grande torre NnG ha preso forma 

I due jacket si sono congiunti. All’Intermare, l’ultima grande fabbrica del territorio dove in questo periodo la mole di lavoro è intensa, prende forma una parte del progetto Nng, commessa che prevede la costruzione di jacket per sorreggere le torri eoliche e macchinari dell’impianto. I manufatti realizzati nello stabilimento di via Lungomare sono destinati al parco eolico Neart na Gaoithe (NnG), 15 chilometri al largo del Fife, nella Scozia orientale. La torre, allestita giovedì, domina il borgo marinaro con l’imponente altezza di 92 metri. Il jacket partirà in un pacchetto combinato nei prossimi mesi, dopo che le maestranze qualificate realizzeranno gli altri jacket previsti dalla commessa. Da queste parti Saipem ha confermato la volontà di voler mettere radici per parecchi anni, almeno fino al 2036, nuova scadenza della concessione rilasciata di recente dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Al culmine di una procedura durata mesi, l’Authority ha concesso oltre all’ordinaria superficie di 122.580 metri quadri di area scoperta, anche 3.826 di superficie scoperta nel retro banchina sud e 8.197,70 nello stesso molo e 16.481 di specchio acqueo nel porto. Un ampliamento di 28 mila metri quadri non esente da polemiche scoppiate tra gli operatori di altri settori. (ro. se.)

