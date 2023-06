Saipem, il futuro è ad Arbatax 

Il futuro di Saipem in Sardegna è soltanto ad Arbatax. La prospettiva è emersa ieri mattina durante la presentazione del piano industriale dell’Intermare. Nel corso dell’assemblea, la delegazione di manager del colosso internazionale ha illustrato le strategie per l’immediato futuro a sindacati e rsu, spegnendo le voci di interessi diretti in altre aree dell’Isola. Restano, però, le incognite sulle concessioni richieste dalla stessa Saipem: 6 ettari di aree ex Cartiera e il rinnovo, fino al 2036, dell’ordinaria superficie scoperta di 122.580 metri quadri oltre a un ampliamento degli spazi al confine con la banchina sud.

Scenario in evoluzione

Saipem ha richiesto all’assessorato regionale degli Enti locali 6 dei 35 ettari delle aree ex Cartiera. È stato impossibile, anche ieri, avere una dichiarazione dall’assessore Aldo Salaris. Chi, invece, ha illustrato l’iter dell’altra richiesta avanzata dalla società di San Donato Milanese è Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale: «Saipem ha inoltrato richiesta il 31 marzo 2023, dopo la proroga ottenuta un anno prima. Ora ne abbiamo concesso un’altra fino al 30 settembre prossimo. Nel frattempo stiamo controbattendo alle osservazioni che sono state trasmesse dopo la pubblicazione della richiesta».

L’assemblea

La delegazione di Saipem era composta da Massimiliano Branchi, Massimo Roccuzzo, Emiliano Venditti, Paolo Ghinzani, Pasquale Di Gioia e Alessandro Novarese. Per i sindacati, le rsu al completo, Michele Muggianu (segretario Cisl Ogliastra) e Margherita Tola (segretaria Fiom Cgil Nuoro-Ogliastra). Le rsu parlano di «incontro positivo» e di «moderata soddisfazione sulle prospettive occupazionali e di sviluppo del sito di Arbatax». A margine dell’incontro Muggianu ha parlato della centralità dell’azienda: «Saipem è centrale per lo sviluppo del territorio. Occorrono tempi rapidi e certi per il rinnovo delle concessioni demaniali e per le ulteriori aree richieste. Si tratta di pre-condizioni necessarie per poi poter chiedere all’azienda ulteriori investimenti nel sito di Arbatax che vadano nella direzione di una maggiore crescita economica e occupazionale». Intervenuta anche Tola: «Come Fiom Cgil siamo fiduciosi rispetto alla riunione con Saipem. Ma c’è una nota stonata: i permessi per la concessione delle aree già in capo a Saipem che ancora non arrivano. È curioso che in Sardegna, con zone a criticità elevata e a rischio di chiusura, esiste una realtà che investe e ha intenzione di crescere ma viene bloccata dalla burocrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA