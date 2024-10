Saipem e Plastic free ripuliscono la spiaggia 

Insieme ai volontari dell’associazione Plastic Free questa mattina c’era anche una delegazione della Saipem a ripulire la spiaggia della Capannina. L’azienda, che ha la sua sede a due passi dal litorale, è stata impegnata per la seconda volta in un’iniziativa di volontariato ecologista. L’attività ha interessato l’area della pineta e la spiaggia della Capannina, un luogo frequentato quotidianamente da cittadini e famiglie. Qui sono stati raccolti ancora una volta purtroppo tantissimi rifiuti, decine di buste di spazzatura di ogni genere.

«L'iniziativa – si legge in una nota dell’azienda - conferma il forte legame di Saipem con Arbatax che ospita uno dei suoi più importanti cantieri di fabbricazione, dedicatoalla realizzazione di manufatti per le attività del Gruppo, e attesta l'attenzione dell'azienda all'ambiente e alla comunità».

Un plauso arriva anche dal consigliere con delega all'Ambiente Riccardo Falchi: «Siamo contenti che oltre ad associazioni, studenti, o semplici cittadini anche le aziende portino la loro attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, come in questo caso sottraendo ore di lavoro ad attività di salvaguardia. Massima disponibilità a collaborare eventi di questo genere e speriamo ne seguano altri anche da parte di altre aziende». A portare via i rifiuti ci hanno pensato poi gli operai della ditta Formula Ambiente.