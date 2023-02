Saipem chiede spazio fino al 2036 

Saipem vuole piantare radici ad Arbatax e proietta lo sguardo al 2036. Non solo per l’Intermare chiede una nuova concessione, ma sollecita un ampliamento di 28 mila metri quadri per svolgere attività di cantieristica navale. L’ultima parola spetta all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che controlla le aree. Nel caso in cui il colosso di San Donato Milanese ottenesse il nulla osta, la concessione potrebbe aprire nuove frontiere sugli investimenti nel variegato mercato energetico internazionale con le produzioni manifatturiere affidate al cantiere di via Lungomare dove sono appena stati conclusi due jacket in partenza per i mari della Scozia.

L’istanza

Oltre all’istanza di rinnovo della concessione per l’ordinaria superficie di 122.580 metri quadri di area scoperta, Saipem invoca più spazio. Alla multinazionale servono 3.826 di superficie scoperta nel retro banchina sud, 8.197,70 nello stesso molo e 16.481 di specchio acqueo nel porto di Arbatax. In attesa della conclusione della procedura, per lo stabilimento si annuncia un biennio di sfide produttive, che potranno confermare il ruolo di centro d’eccellenza del cantiere per il settore energetico, sia tradizionale che delle rinnovabili. Nei giorni scorsi sono state annunciate anche le nuove commesse per l’immediato futuro, tra cui Quiluma, Gastrade, Baleine, Cassiopea e Asterix.

I sindacati

L’ipotesi 2036 è salutata di buon occhio da Michele Muggianu, 40 anni, segretario Cisl Ogliastra: «Saipem è una realtà industriale strategica per il territorio e una delle più importanti della Sardegna centrale. Positivo che voglia acquisire ulteriori aree utili ad ampliare gli investimenti oltre a confermare quelli esistenti. Le risposte che possono arrivare in termini di sviluppo economico e occupazionale sono rilevanti». Confida in un dialogo più fitto tra azienda e parti sociali, Margherita Tola (49), leader Fiom Cgil Sardegna Centrale: «Accogliamo la notizia con piacere, anche perché auspichiamo che Saipem si insedi ancora di più in zona. Consideriamo la multinazionale un valore aggiunto per l’Ogliastra. La richiesta della concessione ci fa ben sperare, vuol dire che le prospettive sono di lungo termine. Però - fa notare la segretaria Fiom - è necessario vedere come si svilupperanno le commesse e tutto ciò che ne consegue. Il fatto che l’azienda conti di radicarsi ulteriormente non significa che possa agire come ritiene opportuno: saremmo più contenti se si aprissero dei tavoli di confronto, magari arrivando al 2036 con una visione d’insieme. Perché occupare spazio demaniale vuole dire dare risposte al territorio».